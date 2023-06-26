Yeniden Bakırcı

İkinci Lig temsilcisi Fethiyespor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul'u Özer Olgun Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu genel kurulda mevcut başkan Esat Bakırcı, tek listeyle gidilen seçimde yeniden başkanlık koltuğuna oturarak güven oyu aldı. Yapılan tüzük değişikliği ile yeni yönetim kurulu 17'den 21'e yükseltildi. Genel kurulda Fethiyespor'un mali tablosu hakkında bilgiler aktaran Genel Kaptan Nacit Çatal, kulübün borcunun mevcut kadrodaki 18 futbolcunun alacağı ile birlikte toplam 29 milyon lira olduğunu ifade etti. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, olağanüstü kongrede yaptığı teşekkür konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. Bakırcı, "Borç batağından kurtaracak bir tesise kavuştuk. Hedefimde Ölüdeniz ve Çamköy semt sahasını işleyen bir hale getirmek var. Gerekli dilekçeleri yazdık. Çok uğraşıyoruz. 4. senemiz bitti. 70 kişilik altyapımızı 700 kişiye çıkardık.

BÜTÇE 50 MİLYON LİRA

Eski borçların hepsini yapılandırdım. Tüm borçlar benim şahsi mallarımın üzerinde hacizli şekilde. Kimseye bir borç gelmeyecek. Ama bu sadece Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ve Esat Bakırcı ile bu kulüp devam edemez. Herkesin yardımcı olmasını rica ediyoruz. Yeni sezonda bütçemiz 50 milyon lira olacak" dedi.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Esat Bakırcı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Halil Dillare Uran, Durcan Kaya, Aytekin Aras, Nurettin Metin Sevinç, Mehmet Soydemir, Osman Yiğit, Öztürk Günal, Nacit Çatal, Akhan Ugan, Uğur Keskin, Hakan Korukoğlu, Yusuf Kara, Fahri Kıvanç Yılmaz, Cengiz Halis, Berk Coşkun, Osman Kazımlar, Harun Günay, Selahaddin Aydemir, Suphi Demiray ve Barış Yiğit'ten oluştu. Genel kurula Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Eski Başkanlar Mustafa Ferizcan, Timur Fidan, Fethiyespor Yönetim Kurulu üyeleri, Fethiyespor Eski Teknik Direktörleri Fevzi Sevinç, Mustafa Ceviz'in yanı sıra Fethiyesporlu taraftarlar ve genel kurul üyeleri katıldı.