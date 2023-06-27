Federasyon harcama limitlerini açıkladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında Süper Lig kulüplerinin 2023-2024 sezonu harcama limitlerini belirledi. Buna göre kurul; geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray için yüzde 30 sapma dahil 1 milyar 926 milyon milyon TL, ikinci Fenerbahçe'ye 1 milyar 920 milyon TL, üçüncü Beşiktaş'a ise 1 milyar 72 milyon TL harcama limiti verdi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere, T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.