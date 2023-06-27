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Haberler Spor Federasyon harcama limitlerini açıkladı

Federasyon harcama limitlerini açıkladı

Federasyon harcama limitlerini açıkladı
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında Süper Lig kulüplerinin 2023-2024 sezonu harcama limitlerini belirledi. Buna göre kurul; geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray için yüzde 30 sapma dahil 1 milyar 926 milyon milyon TL, ikinci Fenerbahçe'ye 1 milyar 920 milyon TL, üçüncü Beşiktaş'a ise 1 milyar 72 milyon TL harcama limiti verdi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere, T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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