Karakaya bıraktı

Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk yılında Play- Off finali oynayıp Süper Lig'in kapısından dönen Bodrumspor'da başkan Rıza Karakaya futbol takımı başkanlığını bıraktı. 8 Haziran'da Pendikspor'a 2-1 kaybedilen final sonrası istifa sinyali verip, 13 Haziran'daki kongrede başka aday çıkmayınca şartlı olarak yeniden başkanlığa seçilen Karakaya, şirketteki görevini bıraktığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpte amatör liglerden beri 12 yıldır başkanlık yapan Karakaya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yönetimi 3 yıl önce şirketleşen kulübün hakim ortağı Fikret Öztürk'e teslim ettiğini açıkladı.

DERNEK İÇİN SÜRE İŞLİYOR

Karakaya açıklamasında, "Süper amatörde başkan oldum, çocuğumla beraber futbol takımımızı büyüttüm. Tutulmayan sözlerin bedelini çocuğum kadar sevdiğim Bodrumspor'umuzun futbol takımı başkanlığını, yani Bodrumspor A.Ş başkanlığımı bırakarak ödüyorum. Helal olsun! Bodrum Belediyesi Bodrum Spor, yani yelken, voleybol gibi birçok çocuğumuza birçok branşta spor yaptırdığımız dernek tarafıyla ilgili ise 1 aylık süre devam ediyor. İlerleyen günlerde devam edip etmeme kararımı bir çocuğuyla 12 yıldır beraber yürüdüğüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber vereceğim" dedi.