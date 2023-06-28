Bodrumspor rotasını çizecek

Spor Toto 1. Lig'de 12 yıllık başkanlık koltuğunda oturan Rıza Karakaya'nın istifasıyla sarsılan Bodrumspor'da yeni yol haritası çizilecek. 13 Haziran'da gerçekleşen kongrede şartlı olarak yeniden başkanlığı kabul eden ancak verilen sözlerdin yerine getirilmemesi nedeniyle istifasını açıklayan Karakaya, yönetimi kulübün hakim ortağı Fikret Öztürk'e teslim ettiğini açıklamıştı. Tarihinde ilk kez çıktığı 1. Lig'de geçen sezon Play-Off Finali oynayan ve Muğla ekibinde bu açıklamanın ardından gözler Öztürk'e çevrildi. Öztürk'ün Karakaya'yı ikna çabaları sonuç vermezken, başarılı iş insanı bayram sonrası kurmaylarıyla bir toplantı yaparak kulübün yol haritasını çizecek.

ZİRVE BAYRAM SONU

Yeni bir yönetim oluşturması beklenen Öztürk'ün kulübe yeni bir başkan ataması ihtimali ağırlık kazanırken, teknik direktör İsmet Taşdemir ile mevcut kadroda sözleşmesi sona eren futbolcuların akıbeti de belirlenecek. Fikret Öztürk kritik toplantıda ayrıca yeni sezon bütçesi ve hedefleriyle ilgili konuları da çözüme kavuşturacak.