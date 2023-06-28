Çağdaş Bodrum çok hareketli

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılını geçirmeye hazırlanan Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor, transferin startını verdi. Muğla temsilcisi dış transferde ilk imzayı ABD'li uzun forvet Jaron Johnson'a attırdı. Geçen sezon İtalya Basketbol Ligi takımlarından Pallacanestro Varese'de oynayan 31 yaşında, 2.01 boyundaki Jaron Johnson daha önce İsrail, Fransa ve Rusya'da da farklı takımlarda görev yaptı. Johnson geçen yıl İtalya'da 30.9 sayı, 5.2 ribaund, 2.2 asist gibi müthiş ortalama tutturdu. Bodrum ekibi, iç transferde de geçen sezon Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan kadrosundan Hakan Yapar, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa'yı takımda tuttu. Çağdaş Bodrum'da 27 yaşında, 2.08 boyundaki Aliağa Petkimsporlu Ege Arar'ın imzasının an meselesi olduğu öğrenildi.