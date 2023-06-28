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Haberler Spor Fethiyespor’a müthiş destek

Fethiyespor’a müthiş destek

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiyespor’a müthiş destek
TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor ile Özel Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi arasında altyapı destek protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Llull Tersane Restoran'da gerçekleşen imza törenine Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başoğlu, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı hastane yönetimi, altyapı antrenörleri ile sporcular katıldı. Fethiyespor Başkanı Bakırcı, "Fethiye Esnaf Hastanesi bizim en büyük destekçimiz. 700 olan altyapımızı yakın zamanda bin 500'e taşıyacağız. Ölüdeniz Futbol Sahası'nı hem altyapımızın, hem de profesyonel takımımızın kullanacağı şekle getireceğiz. Ayrıca Çamköy Futbol Saha'mızda var onu da Esnaf Hastanesi ile birlikte en iyi duruma getireceğiz. Bir çocuğa spor yaptırmaktan güzel bir şey yok" dedi.
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