Hakemler zengin oldu

TFF'NİN 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı 29 Süper Lig hakemi ile 12 VAR ve AVAR hakemleri 2022-23 sezonunda görev aldıkları maçlarda 22 milyon 930 bin 146 TL gelir elde etti. En çok kazanan hakem geçen sezon 18 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 kez de 1'inci Lig maçı yöneten, birer kez Süper Lig ve 1. Ligde 4. hakem olarak görev yapan ve Süper Lig AVAR'da 3, 1. Lig VAR'da 5, AVAR'da ise 2 kez hakem olarak görev yapan Zorbay Küçük oldu. Küçük, 751 bin 260 TL gelir elde etti. En az kazanan hakem ise 356 bin 775 TL gelir elde eden Yiğit Arslan oldu.

CEZA SİSTEMİ UYGULANIYOR

Süper Lig ve VAR, AVAR hakemleri 10 ay üzerinden maaş alıyor. Süper Lig hakemlerinde ise ödeme sistemi 3 kategoriye ayrılıyor. Birinci kategori 24 bin 750, ikinci kategori 21 bin ve üçüncü kategori ise 16 bin 50 TL. Ancak bu maaşlar tam olarak hakemlerin eline geçmiyor. TFF 2022-23 yılında başlattığı ceza sisteminde maç performansı ve gelen raporlara göre, bin ile 6 bin TL arasında artış veya eksilme gösterebiliyor. VAR ve AVAR hakemleri ise 10 ay üzerinden aylık, 10 bin TL maaş alıyor. Türkiye'nin en çok tartışılan ve eleştirilen mesleklerinden biri olan hakemlik, Süper Lig seviyesinde oldukça yüksek kazanç sağlıyor.

MAÇ BAŞI ÜCRETLER

Süper Lig hakemleri maç başı 20 bin TL kazanıyor. 4. hakem 6 bin, VAR 10 bin ve AVAR 5 bin TL alıyor. Birinci Lig'deki hakemler maç başı 6 bin 600 TL kazanırken, 4. hakem bin 860, VAR 6 bin 850, AVAR ise 3 bin 425 TL alıyor. İkinci Lig'de hakemler maç başı 4 bin 104 TL, 3. Lig'de ise 1760 TL kazanıyor. Play-Off ve kupalarda görev alan hakemler, takımlar iki farklı ligdeyse bir üst ligin ücretini alıyor.