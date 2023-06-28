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Haydi sultanlar

Üçüncü hafta maçlarını Tayland’da oynayacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün saat 13.00’te Japonya ile karşılaşacak. Grupta Tayland, Brezilya ve Hırvatistan da var.

Haydi sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi bugün Tayland'da başlayacak. "Filenin Sultanları", organizasyonda üçüncü hafta maçlarını 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde başkent Bangkok'ta oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Ligde 6 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan milli takım, ilk iki hafta sonunda 3. sırada yer alıyor. Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele edecek.

İŞTE MİLLİLERİN MAÇ TAKVİMİ

Milli takımın üçüncü hafta peş peşe çok kritik maçlarda boy gösterecek. Bugün saat 13.00'te Japonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın 16.30'da Tayland ile kozlarını paylaşacak. Ardından 30 Haziran Cuma günü saat 16.30'da Brezilya ile kapışacak Filenin Sultanları, gruptaki son mücadelesinde Pazar günü saat 09.00'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

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