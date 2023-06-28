Kasaba’da imza şov

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, imza şovla altyapıdan 7 genç futbolcuyu A Takım'a kazandırdı. Turgutluspor altyapısında yetişen 7 futbolcu, dün Turgutlu Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı. Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan'ın yer aldığı törende Ekrem Okkay, Hüseyin Can Şavur, Mert Önal, Kemal Aras, Osman Efe Uzun, Yunus Emre Atsız ve Yunus Kotan profesyonel sözleşme imzaladı. Başkan Gökhan Akın, "Üretmeye ve yeni yıldızları Türk futboluna armağan etmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte altyapımıza daha fazla değer vereceğiz. Altyapımıza yapmış oldukları yatırımlar için bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

SERVET SARUN