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Haberler Spor Manisa’da yeni hedef Dossou

Manisa’da yeni hedef Dossou

Siyah-beyazlılar Fransa League 2 ekibi Sochaux’da forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroya katmak için şartları zorlayacak.

BERKE ÖZBAY
Manisa’da yeni hedef Dossou

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon için ilk hamlesini teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ı takımın başına geçirerek yapan Manisa FK'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek seneye şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan siyahbeyazlıların rotasını Fransa'ya çevirdiği iddia edilirken, League 2 ekiplerinden Sochaux forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Jodel Dossou ile ilgilendiği öğrenildi. Kariyerine ülkesi Benin'de başlayan deneyimli futbolcu Tonnere, Club Africain, RB Salzburg, FC Liefering, Lustenau, Vaduz, TSV Hartberg ve Clermont formalarını terletti.

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geride kalan sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Clermont'ta forma giyen ve 10 maça çıkan Beninli futbolcu, ikinci yarıda yolunu tuttuğu Sochaux'da 14 müsabakada görev yaptı. Dossou, bu süreçte rakip ağları 3 kez sarsmayı başardı. Takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan hücumcuyu kadroya katmak için siyah-beyazlı kurmayların oldukça istekli olduğu ve şartları zorlayacağı kaydedildi. Siyahbeyazlılar, Fransız ekibiyle bonservis bedeli için anlaşma sağlamaya çalışıyor. Kurmayların futbolcu için uygun bir bonservis ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

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