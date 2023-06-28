Pınar KSK’den 6. imza

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi öncelikle iç transferi tamamlamaya çalışan Pınar Karşıyaka, Errick McCollum, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı ve Efe Ergi Tırpancı'dan sonra forvet Vitto Brown ve pivot Deniz Kılıçlı'yla da yeniden anlaştı. Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Brown'un Türkçe seslendirdiği bir şarkı yer aldı. "Vitto Brown'un bir sonraki şarkısını yine birlikte seslendireceğiz" ifadeleri bulunan açıklamada Brown'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu geçen sezon 13 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,46 asist ortalamaları yakalamıştı. Deniz ile ilgili ise, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Deniz Kılıçlı, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka'mızda" ifadelerine yer verildi. Deniz Kılıçlı, geride kalan ilk sezonunda 2,59 sayı ve 1,22 ribaunt ortalamaları yakaladı.