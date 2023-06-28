Yunusemreli kızlar şampiyon

Yunusemre Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı, 21-25 Haziran tarihleri arasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen kamp turnuvasında birinci oldu. Mavi-beyazlılar, ortaya koyduğu performansla alkış alırken, turnuva sonunda madalya ve plaketle ödüllendirildi. Yunusemreli kızlar, 2023-24 sezonunda Manisa şampiyonu olup Türkiye şampiyonasında Manisa'yı temsil etmek istiyor. Kulübün Voleybol Antrenörü Seda Çarıkçı, "Edindiğimiz tecrübelerle yeni sezona umutlu giriyoruz. Türk voleyboluna yeni yetenekler kazandırmanın yanı sıra katıldığımız turnuva ve liglerde başarılar elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.