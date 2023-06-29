Kuşadası’nda Çardak dönemi

TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kuşadasıspor'da teknik dümene Fatih Çardak geçti. Geçtiğimiz sezon Play-Off çeyrek final karşılaşmasında Orduspor 1967'ye mağlup olarak 2. Lig hayalini gerçekleştiremeyince teknik patron Gürkan Ferhatoğlu ile yollarını ayırmıştı.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Yeni sezon için 'değişim' parolasıyla yola çıkan Ada ekibi mutlak şampiyonluk yolunda 38 yaşındaki Fatih Çardak ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi. Diyarbakır BB ile başladığı teknik adamlık kariyerinde bugüne kadar Elazığspor, Denizlispor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, BB Erzurumspor, Atakum Bld, Osmanlıspor, Boluspor, Hekimoğlu, Altay ve Pendikspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Çardak, Bergama Bld ve son olarak Çankaya FK'da teknik direktörlük yaptı.