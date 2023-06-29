Manisa’da rota Oğuz

Spor Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Manisa FK'da rota Oğuz Gürbulak'a çevrildi. Siyah-beyazlı ekip Ümraniyespor'da oynayan orta saha oyuncusunu radarına aldı. Geçtiğimiz sezon son haftalarda orta alanda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle puan kayıpları yaşayan Manisa temsilcisi, 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuyla bu bölgedeki sorunu çözmek istiyor. İstanbul ekibinde başarılı bir grafik sergileyen oyuncu için Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da onay verdi. Korkmaz'ın deneyimli ismi bir süredir takip ettiği ve orta alanda takıma katkı sunacağına inandığı kaydedildi. Sezonun tamamlanmasıyla vakit kaybetmeden oyuncu ile temas kuran kurmaylar, olumlu görüşmeler sonucunda Oğuz ile görüşmeleri önemli bir noktaya getirdi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Birçok 1. Lig ekibinin de talip olduğu oyuncunun Manisa ekibinin kurumsal yapısı ve şampiyonluk hedefi nedeniyle tercihini siyah-beyazlı ekipten yana kullanacağı ifade edildi. İstanbul temsilcisinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gürbulak'ın piyasa değeri ise 300 bin Euro.