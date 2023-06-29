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Martin bitti gibi

Pınar Karşıyaka 28 yaşındaki NBA patentli forveti transfer etmek üzere.

Martin bitti gibi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonda Play-Off finali oynayıp şampiyonluğu Anadolu Efes'e veren Pınar Karşıyaka, Kelan Martin'le söz kesti. Kariyerinde NBA bulunan 28 yaşındaki basketbolcunun yeşil-kırmızılılarla sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Butlet Bulldogs mezunu olan 1.98 boyundaki forvet, 2019-2022 yılları arasında Minnesota ve Indiana'da oynadı. Toplamda 93 NBA maçına çıkan Martin, 5.6 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalamasıyla oynadı. 1995 doğumlu oyuncu, Butler Bulldogs'ten mezun olurken 2.47 sayı ile okul tarihinin en skorer ikinci oyuncusu unvanını aldı. Tarafların sözleşmeyi çok kısa süre içerisinde imzalaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON FORMDAYDI

NBA'DE Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics formaları giyen Kelan Martin son olarak G-League'de Birmingham Squadron takımında 20.4 sayı, yüzde 42.8 üçlük, 3.6 ribaund, 2.6 asist ortalamaları elde etti.

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