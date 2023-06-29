Sultanlar yıkıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü ayağında Bangkok'ta oynadığı ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz 2 saat 19 dakika süren maçın ilk setini 25-23 geride tamamladı ve 1-0 yeni duruma düştü. İkinci sette de skoşmedi ve yine 25-23'lük netice ile durum 2-0'a geldi. Millilerimiz 3. sette ise kendine geldi. Bu bölümde daha etkili bir oyun sergileyen Sultanlar rakibini 25-21'lik skorla geçerek farkı bire düşürdü: 2-1.

BUGÜN RAKİP TAYLAND

Ay-yıldızlılar, 4. sette ise en iyi oyununu oynadı ve 25-16'lık üstünlük kurarak maça denge getirdi. Ancak son bölümde 15-9 mağlup olan ekibimiz maçı 3-2 kaybetti. Ay-yıldızlı takım, turnuvada toplamda altı galibiyette kalırken, üçüncü mağlubiyetini almış oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ikinci müsabakasını bugün saat 16.30'da ev sahibi Tayland karşısında oynayacak.