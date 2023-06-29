Videodan etkilenip şampiyon oldu

Isparta'da yaşayan Melih Tarık Naimoğlu (11), izlediği bir videodan etkilenip başladığı karatede, Balkan şampiyonluğuna kadar ulaştı. Hedefinin dünya şampiyonu olduğunu söyleyen Naimoğlu, "İzlediğim bir karate videosundan etkilendikten sonra bu spora başlama kararı verdim. Ailem ve antrenörüm en büyük destekçim" dedi. Ispartalı Melih Tarık Naimoğlu, Karadağ'da 26 - 28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 11 ülkeden 42 sporcu arasında puan vermeden tüm rakiplerini yenerek erkekler 35 kilo kumite kategorisinde Balkan şampiyonu oldu.