  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Videodan etkilenip şampiyon oldu

Videodan etkilenip şampiyon oldu

Videodan etkilenip şampiyon oldu
Isparta'da yaşayan Melih Tarık Naimoğlu (11), izlediği bir videodan etkilenip başladığı karatede, Balkan şampiyonluğuna kadar ulaştı. Hedefinin dünya şampiyonu olduğunu söyleyen Naimoğlu, "İzlediğim bir karate videosundan etkilendikten sonra bu spora başlama kararı verdim. Ailem ve antrenörüm en büyük destekçim" dedi. Ispartalı Melih Tarık Naimoğlu, Karadağ'da 26 - 28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 11 ülkeden 42 sporcu arasında puan vermeden tüm rakiplerini yenerek erkekler 35 kilo kumite kategorisinde Balkan şampiyonu oldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA