Viven Bornova’da başkan iddialı

Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Viven Bornova FK'da Başkan Hüseyin Ok, açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi yapılanma sürecinin devam ettiğini belirten Ok," Yeni sezon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Transfer döneminde kadromuza katacağımız isimleri ince eleyip sık dokuyoruz. Kulübümüzün yapısına uygun, gelişime açık isimlerle görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu. TFF 3. Lig'de 3. Grup'ta yer aldıklarını belirten Ok, "Sezon boyunca zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Güçlü rakiplerimiz var ama önemli olan rakiplerimizin kim olduğu değil, sahada gerçek oyunumuzu yansıtmamız. Geçen seneden kadromuzda kalan genç ve yetenekli bir ekibimiz var. Yeni transferlerimiz de bu kadroya uygun olacak. Ekibimize güveniyoruz" dedi.