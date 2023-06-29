Yıldızlar boşa çıkacak

Avrupa Ligleri'nde sezon sona ererken gözler sözleşmesi sona eren yıldızlara çevrildi. Kulüplerin yarın itibariyle birçok yıldız ile yolları ayırması beklenirken bu futbolcular arasında 50 milyon Euro'luk piyasa değeri ile İnter'in Slovak stoperi Milan Skriniar ilk sırada yer alıyor. Bu futbolcuyu yine İtalya Serie A'da forma giyen Juventus'un 40 milyon Euro değerindeki Fransız merkez orta saha oyuncusu Adrien Rabiot takip ediyor. 3. sıradaki isim ise 32 milyon Euro'luk değeri ile Gladbach'ın 25 yaşındaki Fransız golcüsü Marcus Thuram izliyor.

SÜPER LİG'DE AYRILAN AYRILANA

1 Temmuz itibariyle birçok oyuncu ile transfer görüşmelerinin hız kazanması beklenirken Süper Lig'de de ayrılıklar kapıda. Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak renklerine bağladığı 19 milyon Euro'luk değeri ile Mauro İcardi'nin geleceği merak konusu olurken bonservisi ile alınan ve Beşiktaş'ın takımda kalması için uğraş verdiği Nathan Redmond 10 milyon Euro'luk değeri ile dikkat çekiyor. Yine F.Bahçe'de 6 milyon Euro'luk değeri bulunan Miha Zajc ve yine 3.3 milyon Euro ile Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou da sözleşmesi biten isimler arasında.