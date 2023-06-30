Bodrum’da rota Thuram

Spor Toto 1. Lig'de ikinci sezonuna girecek olan Bodrumspor, dış transferde golcü transferi için kolları sıvadı. 12 yıldır kulübün başında olan Rıza Karakaya, başkanlığı hakim ortak Fikret Öztürk'e devrederken, yeni yönetim rotasını Pendik'e çevirdi. Yeşil-beyazlılar, Play-Off Finali'nde yenilerek Süper Lig biletini kaptırdıkları rakibinin Brezilyalı golcüsü Rogerio Thuram'ı yakın takibe aldı.

İMZA YAKINDA ATILABİLİR

Öztürk ve ekibi, önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkmak için kadro planlaması yaparken 32 yaşındaki Sambacı'yı gündemine ekledi. İstanbul ekibinde boşa çıkan ve bonservis engeli bulunmayan Thuram, santrfor mevkiinin yanı sıra hem sağ, hem de sol kanatta da forma giyebiliyor. Maddi şartların oluşması halinde başarılı futbolcunun en kısa sürede Bodrumspor'a imza atması bekleniyor. Brezilyalı hücum oyuncusu, ülkemizde Konyaspor ve Tuzlaspor formaları da giydi.

CENK'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Süper Lig'in kapısından dönen Bodrumspor'da sol bekte görev yapan Cenk Şen'in talipleri artıyor. Mavi-beyazlı ekibin, takımda tutmak istediği yıldıza Süper Lig'den Trabzonspor ve Başakşehir talip olmuştu. Şimdi de Cenk'in Alanyaspor ve Konyaspor'un da radarında olduğu öğrenildi. Muğla ekibinde 3 sezondur forma giyen ve 2026'ya kadar sözleşmesi süren 22 yaşındaki futbolcunun artan talipleri sonrası yönetimin alacağı tavır merak konusu oldu.