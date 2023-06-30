Plajda büyük heyecan

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin plaj sporlarının merkezi olarak hizmete sunduğu İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası heyecanı dün oynanan grup maçlarıyla başladı. Avrupa Hentbol Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen şampiyonada günün ilk maçlarında kızlarda millilerimiz Ukrayna'ya 2-0, erkeklerde ise Hırvatistan'a 2-0'lık yenilgilerle başladı. Kadınlarda milliler diğer maçında İspanya ve erkeklerde ise Norveç ile karşılaşacak. Grup maçları bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Yarın erkekler ve kadınlarda ana tabloya çıkan takımlar belli olacak. Pazar günü ise final karşılaşmaları oynanacak. Karşılaşmalar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayımlanacak.