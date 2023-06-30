  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Plajda büyük heyecan

Plajda büyük heyecan

İzmir İnciraltı’nda düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası’nda müthiş yarış başladı

Plajda büyük heyecan
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin plaj sporlarının merkezi olarak hizmete sunduğu İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası heyecanı dün oynanan grup maçlarıyla başladı. Avrupa Hentbol Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen şampiyonada günün ilk maçlarında kızlarda millilerimiz Ukrayna'ya 2-0, erkeklerde ise Hırvatistan'a 2-0'lık yenilgilerle başladı. Kadınlarda milliler diğer maçında İspanya ve erkeklerde ise Norveç ile karşılaşacak. Grup maçları bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Yarın erkekler ve kadınlarda ana tabloya çıkan takımlar belli olacak. Pazar günü ise final karşılaşmaları oynanacak. Karşılaşmalar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayımlanacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA