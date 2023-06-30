Sultanlar galip

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü ayağında Bangkok'ta oynadığı ikinci karşılaşmada galip geldi. Ev sahibi Tayland ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, 25-15, 25-15 ve 25-20 ile 3-0 kazanarak yedinci galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan milliler, baştan sona önde götürdüğü ilk seti 25-15 ile aldı. İkinci setin ilk bölümü ev sahibinin üstünlüğüyle geçildikten sonra ağırlığını koyan Türkiye, üst üste sayılarla öne geçip farkı 8'e kadar çıkardı. Son bölümde de disiplini elden bırakmayan millilerimiz bu seti de 25-15 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sete de Tayland hızlı başladı ancak Türkiye çabuk toparlandı. 12-12 eşitlikten sonra daha az hata yapan Ayyıldızlılar, seti 25-20, karşılaşmayı da 3-0 kazanmayı başardı. Karşılaşmanın yıldızları 13 sayıyla oynayan Derya Cebecioğlu ile 12 sayı alan Eda Erdem ve 9 sayı alan Zehra Güneş oldu.

FİNALLERE GİTMEYİ GARANTİLEDİLER

Böylece Türkiye kadın voleybol takımı, Tayland'ı sahasında üçüncü kez yenmiş oldu. Milletler Ligi'ndeki 7'nci galibiyetini alan Türkiye, puanını 23'e yükseltti ve 3'üncü sıraya yerleşti. 2 galibiyette kalan Tayland ise Play-Off şansını zora soktu. İlk 8 takımın Play-Off'a kalacağı ligde Türkiye aldığı bu galibiyetle puanını 23 yaptı ve ABD'de yapılacak finallere katılmayı da garantilemiş oldu. Filenin Sultanları, alınan galibiyet sonrası sahada büyük sevinç yaşarken galibiyet pozu vermeyi de ihmal etmedi.