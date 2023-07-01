Önce çapaya sonra maça

DENİZLİ'NİN Çal ilçesinin Yukarıseyit Mahallesi'nde kadınlar, gündüzleri tarlada çapa yapıp koyun güderken, akşamları ise bir araya gelip voleybol oynuyorlar. Kadın Voleybol Takımı, maç yapmak istiyor ancak kendisine rakip bulamıyor. 23 yaşındaki Müesser Lahnacı önderliğinde bir araya gelen mahalle sakini kadınlar, altı voleybol takımı kurdu. Yaklaşık iki aydır çalışmalarını sürdüren voleybol takımı, 15-70 yaş aralığındaki sporculardan oluşuyor. Turnuvalara katılmak ve başka takımlarla maç yapmak istediklerini aktaran takım kaptanı ve kurucusu Müesser Lahnacı, oynamak için rakip bulamadıklarını söyledi. Lahnacı yaptığı açıklamada, "Haftanın 4-5 günü sabah tarlada çalışıp, hayvanlara bakıp, akşam da voleybol oynuyoruz. Gece saat 23.00-24.00 gibi evlerimize dönüyoruz. Çevre köylerdeki kadınlarımızdan aynı tepkiyi alamadık. Duyduğum kadarıyla Sarayköy bize rakipmiş. Bayramdan sonra onlarla maç yapacağız. Daha çok rakip istiyoruz" dedi.