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Sultanlar çok mutlu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin Bangkok’taki üçüncü maçında Brezilya’yı da set vermeden geçmeyi başardı ve ligi ilk 3’te btiirmeyi garantiledi

Sultanlar çok mutlu
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde Bangkok'ta oynanan 3'üncü haftadaki üçüncü maçında Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı. İlk set büyük çekişmeyle başladı. Türkiye 3 farklı öne geçse de Brezilya eşitliği sağladı. Ancak millilerimiz daha az hata yaptığı son bölümü iyi oynayarak seti 25-22 kazandı. İkinci sete hızlı başlayan Türkiye, farkı açarak 25-16'lık skorla durumu 2-0'a getirdi. Yine çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünde 3 sayı farkla gerideyken alınan molanın ardından toparlanan milliler müthiş bir seriye imza attı. 22-19'dan sonra üst üste 6 sayı kazanan Ay-yıldızlılar, bu seti 25-22, maçı da 3-0 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle Türkiye, ligi ilk 3'te bitirmeyi de garantilemiş oldu. Türkiye, aldığı bu galibiyetle dünya sıralamasında Çin'i geçerek 5. sıraya yükseldi.
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