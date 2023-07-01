Sultanlar çok mutlu

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde Bangkok'ta oynanan 3'üncü haftadaki üçüncü maçında Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı. İlk set büyük çekişmeyle başladı. Türkiye 3 farklı öne geçse de Brezilya eşitliği sağladı. Ancak millilerimiz daha az hata yaptığı son bölümü iyi oynayarak seti 25-22 kazandı. İkinci sete hızlı başlayan Türkiye, farkı açarak 25-16'lık skorla durumu 2-0'a getirdi. Yine çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünde 3 sayı farkla gerideyken alınan molanın ardından toparlanan milliler müthiş bir seriye imza attı. 22-19'dan sonra üst üste 6 sayı kazanan Ay-yıldızlılar, bu seti 25-22, maçı da 3-0 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle Türkiye, ligi ilk 3'te bitirmeyi de garantilemiş oldu. Türkiye, aldığı bu galibiyetle dünya sıralamasında Çin'i geçerek 5. sıraya yükseldi.