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Milliler klasman maçlarına kaldı

Milliler klasman maçlarına kaldı
EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda mücadele eden kız ve erkek Türkiye Milli Takımları, klasman maçlarına çıkacak. İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda temsilcimiz kalmadı. Şampiyonanın üçüncü gününde millilerden, kız takımımız Portekiz'e 2-1'lik skorla yenilerek, grubunu 4 puanla tamamladı. 9.'luk-12.'lik maçında milliler Hırvatistan ile karşılaşacak. 4 puanla grubunu beşinci tamamlayan erkek milli takımı ise 13.'lük-15.'lik klasman maçlarına çıkacak. Kupalar sahiplerini bugün bulacak.
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