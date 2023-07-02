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Haberler Spor Üzeyir Kocaeli yolcusu

Üzeyir Kocaeli yolcusu

DOĞANCAN BİNGÖL
Üzeyir Kocaeli yolcusu
SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da Üzeyir Ergün'e Kocaelispor talip oldu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 36 maçta 3 gol, 9 asistle ışıldayan Ergün'e Körfez temsilcisi kanca attı. Bayramın ardından oyuncu ile yeniden masaya oturacak yeşil-siyahlılar, vakit kaybetmeden Üzeyir'e imzayı attırmak istiyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek oyuncunun bonservis bedelindeki pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi olarak Kocaeli temsilcisinin oyuncusu olacak. Play-Off yarı finalinde Eyüpspor maçında skor 0-0 devam ederken 90+2'de attığı müthiş golle takımını ateşleyen Üzeyir Ergün sosyal medyada gündem olmuştu. Yaklaşık 25 metreden çok sert bir şutla Eyüpspor kalecisi Harun'u avlayan savunma oyuncusuna için Bodrumspor Kulübü "FÜZEYİR" adını takmıştı.
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