Üzeyir Kocaeli yolcusu

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da Üzeyir Ergün'e Kocaelispor talip oldu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 36 maçta 3 gol, 9 asistle ışıldayan Ergün'e Körfez temsilcisi kanca attı. Bayramın ardından oyuncu ile yeniden masaya oturacak yeşil-siyahlılar, vakit kaybetmeden Üzeyir'e imzayı attırmak istiyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek oyuncunun bonservis bedelindeki pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi olarak Kocaeli temsilcisinin oyuncusu olacak. Play-Off yarı finalinde Eyüpspor maçında skor 0-0 devam ederken 90+2'de attığı müthiş golle takımını ateşleyen Üzeyir Ergün sosyal medyada gündem olmuştu. Yaklaşık 25 metreden çok sert bir şutla Eyüpspor kalecisi Harun'u avlayan savunma oyuncusuna için Bodrumspor Kulübü "FÜZEYİR" adını takmıştı.