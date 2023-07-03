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Haberler Spor Manisa FK sahaya indi

Manisa FK sahaya indi

Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına yeni çalıştırıcısı Osman Zeki Korkmaz nezaretinde önceki gün Manisa’da yaptığı çalışma ile start verdi

Manisa FK sahaya indi

SPOR Toto 1. Lig'de geride kalan sezonda Play-Off hedefini tutturamayan ve gözünü yeni sezona çeviren Manisa FK'da hazırlıklar başladı. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Manisa'da start veren siyahbeyazlılar, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde ilk çalışmasını yaptı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu ve aerobik çalışma gerçekleştirdi. Manisa FK, ilk etap çalışmalarını tesislerinde yaptıktan sonra Bolu'da kampa girecek. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Manisa ekibi, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFERDE SESSİZLİK

SİYAH-BEYAZLILAR geride kalan süreçte henüz transfer gerçekleştirmezken, Manisa FK'lı kurmayların önümüzdeki günlerde imzaları art arda

attırarak şov yapması bekleniyor.

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