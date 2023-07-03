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Sultanlar güle oynaya

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. hafta son maçında Hırvatistan’ı yenerek ligi 3. bitirdi

Sultanlar güle oynaya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde dördüncü ve son maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Milletler Ligi elemelerinde oynadığı 12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na kalmayı daha önce garantilemişti. Baştan sona iyi bir mücadele ortaya koyan Filenin Sultanları, 25-14, 25-23 ve 25-18'lik setler sonucu rakibini 3-0 mağlup etti. Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek. Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.
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