Bodrum atakta

Spor Toto 1. Lig'de mücadele ettiği ilk sezonda büyük bir başarıya imza atarak son anda Süper Lig'in kapısından dönen Bodrumspor transferde atağa geçti. Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık başkan Rıza Karakaya'nın koltuğunu kulüp hakim ortağı Fikret Öztürk'e devretmesinin ardından yeni sezon planlamasına start veren Muğla temsilcisinin iki yıldız isimle anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların, bir dönem ülkemizde Antalyaspor ve Trabzonspor formaları giyen 34 yaşındaki deneyimli stoper Ondrej Celustka ve Denizlispor'dan ayrılan28 yaşındaki orta saha Muhammed Gönülaçar'a imza attırmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

MURAT PALULİ DE LİSTEDE

Türkiye'de 7 sezon geçiren tecrübeli stoper Celustka son olarak Çekya ekibi Sparta Prag'da görev yaparken, Muhammed ise son iki sezonda Denizli temsilcisinin başarısı için ter döktü. Deneyimli isimlerle yapılan görüşmelerde mutlu sona yaklaşan yeşil-beyazlıların, Sivasspor'dan sağ bek Murat Paluli'yi de kadroya katmak istediği öğrenildi. Geride kalan sezonda Yiğidolar'da 28 mücadeleye çıkan 28 yaşındaki savunmacı, 3 sezon Göztepe forması da giymişti.