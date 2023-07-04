Dünya üçüncüsü genç milliler çok mutlu

FIBA Erkekler 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ABD'yi 84-70 yenerek üçüncü olan Türk Milli Takımı, yurda döndü. Havalimanında açıklamada bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, "Tarihimizdeki ilk ABD galibiyetini aldık. Çocuklarla gurur duyuyoruz" dedi. Başantrenör Fikret Doğan da, "Yendiğimiz takım 1 numaralı basketbol ülkesi. Çok sevinçliyiz" diye konuştu. Turnuvada en iyi 5'e seçilen takım kaptanı Berke Büyüktuncel gururlu olduklarını dile getirirken, İspanya müsabakasında sakatlanan Emir Arda Sivas da, "Arkadaşlarım ABD maçında benim yokluğumu hissettirmeyerek tarihi bir galibiyete imza attı" dedi.