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Efeler 09 SFK yatırımcı peşinde

Efeler 09 SFK yatırımcı peşinde
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK'da yeni sezon öncesi belirsizlik hakim. Geçen sezon Play-Off'lardan elenerek 2. Lig biletini alamayan yeşil-beyazlılarda yönetim sezon öncesi kongreye gitmeye hazırlanıyor. Kongre tarihi henüz belli olmayan yeşil-beyazlılarda Eymen Atay başkanlığındaki yönetim, isim sponsorluğu için harekete geçti. Ekonomik olarak sezona güçlü girmek ve şampiyonluk parolasıyla başlamak için yatırımcılarla görüşen yeşil-beyazlı yönetimin, Türkiye'nin önde gelen firmalarına isim sponsorluğu için teklif götürdüğü ve pazarlık içinde olduğu öğrenildi. Bu ay içerisinde kongreyi yapmayı planlayan yönetimin kongre sonrasında transfere yöneleceği bildirildi.
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