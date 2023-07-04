Efeler 09 SFK yatırımcı peşinde

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK'da yeni sezon öncesi belirsizlik hakim. Geçen sezon Play-Off'lardan elenerek 2. Lig biletini alamayan yeşil-beyazlılarda yönetim sezon öncesi kongreye gitmeye hazırlanıyor. Kongre tarihi henüz belli olmayan yeşil-beyazlılarda Eymen Atay başkanlığındaki yönetim, isim sponsorluğu için harekete geçti. Ekonomik olarak sezona güçlü girmek ve şampiyonluk parolasıyla başlamak için yatırımcılarla görüşen yeşil-beyazlı yönetimin, Türkiye'nin önde gelen firmalarına isim sponsorluğu için teklif götürdüğü ve pazarlık içinde olduğu öğrenildi. Bu ay içerisinde kongreyi yapmayı planlayan yönetimin kongre sonrasında transfere yöneleceği bildirildi.