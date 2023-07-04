Kırkpınar heyecanı

Kırkpınar'ın ilk akıncı pehlivanları yenişemeden can verdiği için "bitmeyen efsane güreşin" devamı olarak sürdürülen 6,5 asırlık organizasyon 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. "Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak bilinen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçmişin emanetini geleceğe taşımanın gururuyla 662'nci kez pehlivanları kardeşlik, centilmenlik ve yiğitlik düsturuyla buluşturacak. Kendine has ritüelleriyle ön plana çıkan Tarihi Kırkpınar Güreşleri, yüz yılların mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor.

Türk güreşinin en büyük organizasyonu kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7 Temmuz Cuma günü başlayacak. Minik pehlivanların kol bağlamasıyla gelenek 662'nci kez tekrarlanacak. Güreş ağasının seçileceği, çeşitli boylarda müsabakaların yapılacağı ve Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yine renkli görüntülere sahne olacak. Kırkpınar'da başpehlivan, 9 Temmuz Pazar günü belirlenecek.

'HER GÜREŞÇİNİN HAYALİ'

Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, güreşlere çok iyi hazırlandığını söyledi. Birçok organizasyonda önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Balaban, "Kırkpınar'ın ayrı bir manevi değeri var. Her güreşçinin hayali Kırkpınar'da kürsüye çıkmaktır. Bu mutluluğu iki kez yaşadım. Bu yıl da hedefimiz Allah nasip ederse tekrar şampiyon olmak" diye konuştu.

ŞİMŞEK DE KATILACAK

Geçtiğimiz yıl doping kontrol havuzundayken yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazandığı unvanı ve ödülleri alınan Cengizhan Şimşek'in 10 Mart 2023 tarihinden itibaren başlayan 3 ay 15 günlük hak mahkumiyeti cezası sona erdi. 1 yıl cezası istenen ancak federasyonun 3 ay 15 gün ceza verdiği Şimşek de bu yılki güreşlerde yerini alabilecek.