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Haberler Spor Kluivert ilk olarak Midtsjö’yü istedi

Kluivert ilk olarak Midtsjö’yü istedi

Kluivert ilk olarak Midtsjö’yü istedi
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. Mavi-siyahlı ekibin yeni teknik patronu Patrick Kluivert, göreve başladığı gibi Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu transfer listesine aldığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre Adana temsilcisi, Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö ile ilgileniyor. Kluivert'ın, Hollanda Ligi'nden tanıdığı orta sahayı takımında görmek istediği öğrenildi. Mavi-lacivertlilerin kısa süre içerisinde Midtsjö için sarı-kırmızılılara teklif yapması bekleniyor.
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