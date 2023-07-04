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Haberler Spor Manisa FK’da rota Ada

Manisa FK’da rota Ada

Yönetim, İngiltere’de Swansea’de forma giyen Jamaikalı savunma oyuncusu Joel Owen Latibeaudiere’in peşinde.

BERKE ÖZBAY
Manisa FK’da rota Ada

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına mutlak şampiyonluk parolasıyla Fikri Bayrıl Tesisleri'nde start veren Manisa FK'da takviye çalışmaları sürerken, gündeme bir isim daha geldi. Siyah-beyazlıların teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın verdiği rapor doğrultusunda, şu an kulüpsüz olan ve son olarak Championship ekibi Swansea'de forma giyen Jamaikalı defans Joel Owen Latibeaudiere'in peşine düştüğü iddia edildi. Son üç sezondur Swansea ekibinin formasını terleten 23 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezon 37 maçta forma giyerken 2 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

M.CİTY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

İngiliz devi Manchester City altyapısında yetişen ve tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Latibeaudiere, savunmanın tüm bölgelerinde görev yapabiliyor. 2019-2020 sezonunda Hollanda ekibi Twente'de görev yapan genç defans oyuncusu, kariyerinde 154 mücadeleye çıkarken, rakip ağları 8 kez sarstı, 4 de asiste imza attı.

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