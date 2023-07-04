Tarih yazdık

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nı Türkiye, madalya rekoruyla tamamladı. Oyunlarda 9 altın, 9 gümüş, 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazanan Türkiye, kendi madalya rekorunu da kırdı. Daha önce 2015'te Azerbaycan'da 29 madalya alan milliler, 2019'da Belarus'ta ise 15 madalya kazanmıştı. Önceki iki şampiyonanın toplam madalya sayısına da Polonya'da yaklaşan ay-yıldızlı sporcular, oyunları madalya rekoruyla bitirdi.

PARİS'E 10 KOTA VAR

Polonya'daki oyunlarda, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 10 disiplinde kota verildi. Bu branşların 8'inde milli sporcular yarıştı. Türkiye boksta 6, atıcılıkta ise 1 sporcusu olmak üzere toplam 7 kota almayı başardı. Busenaz Sürmeneli, Busenaz Çakıroğlu (Boks), İsmail Keleş (Atıcılık), Nafia Kuş, Sude Yaren Uzunçavdar (Tekvando), Gülistan Turan ve Bediha Taçyıldız (Muaythai), Eray Şamdan (Karate), Emine Arslan (Kickboks) altın madalya kazandı. Necati Er, Tuğba Danışmaz (Atletizm), Samet Gümüş (Boks), Ali Sofuoğlu (Karate), Sercan Koç, Kübra Kocakuş (Muaythai), 10 Metre Havalı Tabanca Erkek Milli Takımı Trap Kadın Milli Takımı (Atıcılık), Merve Dinçel (Tekvando) gümüş madalya alırken, 20 sporcumuz da bronz madalya kazandı.