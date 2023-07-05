Akhisar Bld Sportif Faaliyetler sil baştan

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Akhisar Belediyespor Sportif Faaliyetler, iddialı bir kadro kurdu. 1 Ağustos'ta çalışmalarına başlayacak olan Ege ekibi 9 transfer yaptı. A Takım Baş Antrenörü Kürşat Çetin, "İyi bir kadro kurduk. Geçen yıldan Ezgi Sultan Sert ve altyapıdan Asiye Nur Ünaler takımımızda kaldı. 9 transferle takımımız güçlendi. Play- Off'lara kalmak istiyoruz" dedi. Başkan Ekrem Kayserili de, "Azra Çapkın, Naz Akyüz, Sevim Odabaşı, Ezgi Sultan Sert, Fatma Alan, İrem Malatyalı, Ceyda Çılgın, Neslihan Çengeltepe ve Burcu Evin ile anlaşarak iddialı bir kadro kurduk" dedi.