  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Akhisar Bld Sportif Faaliyetler sil baştan

Akhisar Bld Sportif Faaliyetler sil baştan

KENAN MOLLA
Akhisar Bld Sportif Faaliyetler sil baştan
Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Akhisar Belediyespor Sportif Faaliyetler, iddialı bir kadro kurdu. 1 Ağustos'ta çalışmalarına başlayacak olan Ege ekibi 9 transfer yaptı. A Takım Baş Antrenörü Kürşat Çetin, "İyi bir kadro kurduk. Geçen yıldan Ezgi Sultan Sert ve altyapıdan Asiye Nur Ünaler takımımızda kaldı. 9 transferle takımımız güçlendi. Play- Off'lara kalmak istiyoruz" dedi. Başkan Ekrem Kayserili de, "Azra Çapkın, Naz Akyüz, Sevim Odabaşı, Ezgi Sultan Sert, Fatma Alan, İrem Malatyalı, Ceyda Çılgın, Neslihan Çengeltepe ve Burcu Evin ile anlaşarak iddialı bir kadro kurduk" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA