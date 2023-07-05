Hughes Manisa’da

Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin hızlı takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dış transferde daha önce Berke Atar, Sinan Sağlam, Daron Russell, Dorukhan Engindeniz ve Ryan Luther, iç transferde ise Mustafa Baki Görür, Pako Cruz ve Berkay Sinirlioğlu ile anlaşan Manisa temsilcisinde başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir getirilmişti.

NBA PATENTLİ FORVET

Potanın Tarzanları, 2023-2024 sezonu kadro planlamasında bir transfere daha imza attı. Yeşil-beyazlı takım, NBA kariyeri de bulunan Birleşik Amerikalı forvet Elijah Hughes'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "NCAA kariyerini Scyrause'da geçiren 2020 NBA Draftı'nda 2. Tur 39. sıradan New Orleans Pelicans tarafından seçilen ve NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giyen 1.96 boyundaki forvet Elijah Hughes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor, Elijah Hughes'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılı sezonlar diliyoruz" denildi.