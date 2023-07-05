Kerim resmen Manisa Futbol’da

Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Manisa FK, Karagümrük'ten ayrılan Kerim Frei ile sözleşme imzaladı. Manisa FK'dan yapılan açıklamada, Kerim Frei ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza töreninde konuşan Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi Kerim Frei'ın tecrübesiyle takıma önemli katkılar sunacağını belirterek, "Kerim Frei'ı kadromuzda görmeyi çok istiyorduk. Bu anlamda bizim için özel bir transfer oldu. Tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar verecektir." ifadelerini kullandı.

FREİ MİLLİ FORMAYI DA GİYDİ

Kerim Frei ise "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olduğum için mutluyum. Tek hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. Futbola GC Zürich takımında başlayan Kerim, daha sonra İngiltere'nin köklü kulüplerinden biri olan Fulham altyapısına transfer oldu. Kerim sırasıyla Cardiff, Beşiktaş, Birmingham, Başakşehir, Maccabi Haifa, Emmen ve Karagümrük formalarını giydi. 29 yaşındaki futbolcu, 5 kez de milli takım formasını terletti.

MANİSA FK'NIN YENİ HEDEFİ ALİ

Spor Toto 1. Lig'de takviye çalışmalarını sürdüren Manisa FK'da gözler İzmir'e çevrildi. Siyah-beyazlılar, Altınordu'dan ayrılan ve şuan boşta olan 33 yaşındaki gurbetçi forveti Ali Özgün'ü kadrosuna katmak için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon skor üretmekte yaşadığı problemi deneyimli golcü ile kapatmak isteyen Manisa temsilcisi, Özgün ile temasa geçti. Olumlu geçen ilk görüşmede oldukça mesafe kaydeden kurmaylar, önümüzdeki günlerde yeniden tecrübeli forvet ile masaya oturacak.