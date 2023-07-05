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Türkiye Avrupa’nın en değerli 9’uncu ligi

Türkiye Avrupa’nın en değerli 9’uncu ligi
UEFA, Avrupa liglerinin sıralamasını güncelledi. En büyük şoku Neymar, Mbappe gibi yıldızları barındıran Fransa Ligue 1 yaşadı. Fransa, yıllardır yer aldığı ilk 5'ten iyice koparak yedinci sıraya geriledi. Fransa, ilk kez Belçika ve Hollanda'nın arkasına düştü. İngiltere Premier Lig zirvedeki yerini korurken, İtalya Serie A ikinci, Almanya Bundesliga üçüncü, İspanya La Liga ise dördüncü sırada yer aldı. Türkiye ise, sekizinci Portekiz'in ardından 9'uncu sırada yer aldı. Listenin 10'uncu sırasında ise İsviçre bulunuyor.
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