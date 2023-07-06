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Bodrumspor hareketli

BERKE ÖZBAY
Bodrumspor hareketli
Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor'da bir yandan iç transfer başlarken, diğer yandan gözler forvet takviyesine çevrildi. Muğla ekibi 9 sezondur kadroda yer alan takım kaptanı Erkan Değişmez ve Yekta Kurtuluş ile nikah tazelerken, bonservisi Süper Lig ekibi Başakşehir'de bulunan 22 yaşındaki golcü Muhammet Arslantaş'ı da transfer listesine aldı. İstanbul ekibinin kiralık olarak göndermeyi düşündüğü santrafor için Bodrum kurmaylarının önümüzdeki günlerde Başakşehirli kurmaylarla iletişime geçeceği ifade edildi. Geride kalan sezonda turuncu-lacivertli ekipte 2 lig, 3 de kupa maçında forma giyen Muhammet, gol sevinci yaşayamadı. Başakşehir altyapısından yetişen genç forvet, Bolu, Turgutlu ve Kütahyaspor'da ise kiralık olarak forma giydi.
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