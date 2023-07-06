Çağlar Atletico’da Hakan Inter’de kaldı

Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen milli yıldızlarımız, transfer döneminde imzaları peş peşe atıyor. Son olarak dün Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e imza atarken, Hakan Çalhanoğlu ise Inter ile olan sözleşmesini uzattı. Leicester City'den bedelsiz olarak ayrılan Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 sezonluk anlaşmaya vardı. Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, Çağlar'ın 7 Temmuz'da başlayacak olan antrenmanlara katılacağı belirtildi. 27 yaşındaki savunmacı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra Atletico Madrid'de forma giyen 3'üncü Türk futbolcu olacak. Hakan ise İtalyan deviyle sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. Çalhanoğlu, 2021 yazından Milan'dan ayrılıp Inter'e imza atmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Inter'de 95 maçta forma giyerken, 12 gol, 21 asistlik performans sergiledi.