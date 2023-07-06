Merkezefendi transfere doymuyor

Basketbol Erkekler Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket transfere doymuyor. Denizli ekibi üç yeni ismi daha kadrosuna katarak transferde art arda bombaları patlattı. Merkezefendi, Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan 22 yaşındaki Çağatay Özkan, Bahçeşehir Koleji'nden 25 yaşındaki Görkem Doğan ve Heroes de Falcon/Venezuela takımından 27 yaşındaki Alihan Demir'i renklerine bağladı.

"OYUNUMUZ KEYİF VERECEK"

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Asbaşkanı Veli Tefenlili, "Seneye de gerçekten mücadeleci güzel, taraftarın sevdiği, izlemekten hoşlandığı bir takım oluşturmaya başladık. Aynı sinerjiyi, aynı enerjiyi tekrar bekliyoruz. Ligin en düşük bütçeli takımıyız. Biz doğru takımı, doğru bütçeyle oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.