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Haberler Spor Pınar KSK’nin dişine göre

Pınar KSK’nin dişine göre

Yeşil-kırmızılı ekip, E Grubu’nda Belçika ekibi Filou Oostende ve Alman Ewe Baskets Oldenburg ve elemelerden gelecek bir rakiple son 16 turuna kalmak için savaş verecek.

Pınar KSK’nin dişine göre

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grupları belli oldu. İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 29 takım ve ön elemeden gelecek 3 ekip, dörderli 8 gruba ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka dişine göre rakiplerle eşleşti. E Grubu'nda yer alan yeşilkırmızılılar, Belçika'dan Filou Oostende, Almanya'dan Ewe Baskets Oldenburg ve elemelerden gelecek bir takımla karşı karşıya gelecek.

17 EKİM'DE BAŞLIYOR

Türk kulüplerinden Darüşşafaka C Grubu, Bursaspor F Grubu, G.Saray Nef G Grubu, TOFAŞ ise H Grubu'nda yer aldı. Gruplarını ilk sırada bitirenler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3. sırayı alan takımlar ise Play-In turnuvası oynayacak. Normal sezon maçlarının 17 Ekim'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılar, E Grubu'nu zirvede tamamlayıp son 16 turuna direkt katılmayı hedefliyor.

PETKİMSPOR'DA NUSRET GİTTİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iç transferde 34 yaşındaki ABD'li forvet Jeremy Simmons ile 1 sezon daha yola devam edeceklerini açıklayan Aliağa Petkimspor, 2 sezondur takımda forma giyerek kaptanlık da yapan Nusret Yıldırım'la ise vedalaştı. İzmir temsilcisinin 2021'de Pınar Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı Nusret Yıldırım, Petkimspor'dan ayrılarak Ayos Konyaspor'a imza attı.

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