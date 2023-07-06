Pınar KSK’nin dişine göre

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grupları belli oldu. İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 29 takım ve ön elemeden gelecek 3 ekip, dörderli 8 gruba ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka dişine göre rakiplerle eşleşti. E Grubu'nda yer alan yeşilkırmızılılar, Belçika'dan Filou Oostende, Almanya'dan Ewe Baskets Oldenburg ve elemelerden gelecek bir takımla karşı karşıya gelecek.

17 EKİM'DE BAŞLIYOR

Türk kulüplerinden Darüşşafaka C Grubu, Bursaspor F Grubu, G.Saray Nef G Grubu, TOFAŞ ise H Grubu'nda yer aldı. Gruplarını ilk sırada bitirenler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3. sırayı alan takımlar ise Play-In turnuvası oynayacak. Normal sezon maçlarının 17 Ekim'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılar, E Grubu'nu zirvede tamamlayıp son 16 turuna direkt katılmayı hedefliyor.

PETKİMSPOR'DA NUSRET GİTTİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iç transferde 34 yaşındaki ABD'li forvet Jeremy Simmons ile 1 sezon daha yola devam edeceklerini açıklayan Aliağa Petkimspor, 2 sezondur takımda forma giyerek kaptanlık da yapan Nusret Yıldırım'la ise vedalaştı. İzmir temsilcisinin 2021'de Pınar Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı Nusret Yıldırım, Petkimspor'dan ayrılarak Ayos Konyaspor'a imza attı.