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Haberler Spor İzmirspor’da seçim heyecanı

İzmirspor’da seçim heyecanı

Pazar günkü kongrede başkan Topaloğlu ile İşletir yarışacak.

İzmirspor’da seçim heyecanı

Bölgesel Amatör Lig'e tek sezonluk aradan sonra dönen İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor'da 9 Temmuz Pazar günü genel kurul heyecanı yaşanacak. Lacivert-beyazlıların seçimli olağanüstü genel kurulunda Başkan Nedim Topaloğlu ile geçmiş dönem başkanlarından Emin İşletir yarışacak.

'HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİZ'

Camia için seçimin hayırlı olmasını dileyen Topaloğlu, "Bu sezon yenilenen ve güçlenen yönetimimizle birlikte İzmirspor'umuzu hak ettiği noktalara getirmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz. Bir sezon önce ne yazık ki statü kurbanı olduğumuz Bölgesel Amatör Lig'e yeniden yükseldik. İzmirspor bu sezon da şampiyonluk hedefiyle yola çıkacaktır" dedi. Seçimin ardından somut adımlar atacaklarını da aktaran Topaloğlu, İşletir'e de başarı diledi.

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