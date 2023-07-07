Salihli’de spor coşkusu

Salihli Belediyesi'nin öğrencilerin yaz tatilini spor etkinlikleri yaparak en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla 6 farklı branşta ücretsiz olarak düzenlediği Yaz Spor Kursu, 2 bin öğrencinin katılımıyla başladı. Atatürk Spor Salonu'nda ailelerin de katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Bu kurslarımızda yeteneklerinizi keşfedecek, belki de geleceğin şampiyonları sizler olacaksınız. Ben gözlerinize baktığımda o inancı ve kararlılığı görüyor ve buna yürekten inanıyorum. Sevgili çocuklar, yaz boyunca sizlere iyi çalışmalar ve keyifli bir tatil diliyorum" dedi. Başkan Kayda, yaz spor kursuna katılan çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.