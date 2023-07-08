Ç.Bodrum’da 2 imza daha

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrumspor transferde imzaları üst üste attırıyor. Yabancı kadrosuna uzun forvet Jaron Johnson'dan sonra dün guard Dominic Artis'i katan Bodrum temsilcisi, Gaziantep Basketbol'dan 31 yaşında, 1.78 boyundaki oyun kurucu Can Uğur Öğüt ve Petkimspor'dan daha önce el sıkıştığı 26 yaşında, 2.07 boyundaki pivot Ege Arar'ı renklerine bağladı. Ege ekibinin transfer çalışmalarını tam gaz sürdüreceği ve yeni imzaların bu hafta içerisinde atılacağı öğrenildi.