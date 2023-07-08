Oktay Güneş Merkezefendi’de

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştirmeye çalışan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 6. yerli transfer olarak Karamürsel GSK'den Oktay Güneş'le sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Oktay kariyerini Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde geçirdi. Denizli temsilcisi transferle ilgili, "Yeteneği, azmi ve oyundaki parlak fikirleri ile bize yeni bir enerji katacağından eminiz. Oktay, hoş geldin ve seni bu heyecanlı yolculukta bizimle olduğun için kutlarız!" açıklamasını yaptı. Oktay, sezonu 22.88 sayı, 2.35 ribaund, ve 7.18 asist ortalaması ile tamamladı.