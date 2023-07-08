Şölen başladı

Bu yıl 662.'si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün Edirne'de başladı. 2 bin 141 pehlivanın mücadele vereceği güreşlerde heyecan minik 1 boy pehlivanların güreşleriyle start aldı. Sabahın erken saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Daha sonra minikler, yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağladı. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak. Bu yıl minik 1 boyda 128, minik 2 boyda 151, teşvik 1 boyda 139, teşvik 2 boyda 150, tozkoparan boyda 172, ayak boyunda 192, deste küçük boyda 195, deste orta boyda 169, deste büyük boyda 155, küçük orta küçük boyda 319, küçük orta büyük boyda 106, büyük orta boyda 119, başaltında 93, baş boyunda ise 53 pehlivan mücadele edecek.

BÜYÜK FİNAL YARIN YAPILACAK

53 başpehlivanın yer alacağı güreşlerde, bu yılın başpehlivanı pazar günü gerçekleşecek final karşılaşmasıyla belli olacak. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Yusuf Can Zeybek, Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş ve Tanju Gemici güreşlerin öne çıkan isimleri olarak göze çarpıyor. Güreşlerin ilk gününde sıcaktan bunalan pehlivanlar, er meydanındaki çeşme başında serinlemeye çalıştı.

GÜREŞ ÖNCESİ KÜREK ÇEKTİLER

Edirne'de gerçekleştirilecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için gelen başpehlivanlar Meriç Nehri'nde kürek çekti. Kırkpınar'da altın kemer için yarışacak 4 başpehlivan, TED Edirne Koleji Kürek Takımı görevlilerinden kısa bir bilgilendirme aldı. Ardından başpehlivanlar Recep Kara, Abdullah Güngör, Salih Erinç ve Atilla Güzel 31 Ağustos'ta yapılacak Türkiye Kürek Şampiyonası ve 2024 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak nehirde kürek çekti. Şampiyonalar öncesinde başpehlivanlar kürek parkurunu deneyimleyerek kentin ev sahipliğine destek oldu.