Menemen’den Cenk hamlesi

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Menemen FK, Cenk Laleci'nin teknik direktörlük görevine gelmesiyle dış transfere ağırlık verildi. Şanlıurfaspor'dan Mehmet Alp Kurt'la sözleşme imzalayıp aynı takımdan golcü Kemal Rüzgar'la prensipte anlaşan sarılacivertliler, deneyimli orta saha oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ı da radarına aldı.

Son olarak 1. Lig'de geçen sezon Play-Off'a kadar yükselen Eyüpspor'da forma giyen ve İstanbul temsilcisiyle yollarını ayıran 35 yaşındaki Alkılıç ile masaya oturuldu. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istediğini belirten kulübün yeni başkanı Bilgin Tokul, oyuncuyu takıma kazandırmak için tüm kozlarını oynuyor.

OYUNCUDAN YANIT BEKLENİYOR

CENK'E cazip bir teklif sunan yönetim, oyuncudan gelecek cevabı bekliyor. Sözleşmesi sona eren tecrübeli ismin önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmesi bekleniyor. Beylerbeyi, Altay, Çaykur Rize, Kayseri Erciyes, Başakşehir, Alanya, Erzurum FK ve Eyüp'de görev yapan futbolcu, geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de Play- Off'lar dahil 29 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

SARI-LACİVERTLİLERE GURBETÇİ SAG BEK

MENEMEN FK, dün Almanya'nın ünlü ekibi Borussia Dortmund altyapısında yetişen 22 yaşındaki sağ bek Emir Terzi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de ilk kez forma giyecek olan genç savunmacının uzun süredir teknik direktör Cenk Laleci'nin gündeminde olduğu öğrenildi.