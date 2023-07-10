Ayvalıkgücü’ne tecrübeli sol bek

TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Ayvalıkgücü Bld, transferde hareketli günler geçiriyor. Geçtiğimiz hafta Beylikdüzüspor'dan 25 yaşındaki Muhammet Taşdemir'i kadrosuna katan kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Balıkeskir ekibi, son olarak Belediye Derincespor'dan 34 yaşındaki sol bek İlker Cihan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İlker, 2008 yılında İstanbulspor'da başladığı uzun soluklu kariyerinde Büyükçekmece, Bayrampaşa, Nazilli Belediyespor, İnegölspor, Eyüpspor, Sultanbeyli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor formalarını da giydi.