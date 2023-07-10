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Haberler Spor Ayvalıkgücü’ne tecrübeli sol bek

Ayvalıkgücü’ne tecrübeli sol bek

Ayvalıkgücü’ne tecrübeli sol bek
TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Ayvalıkgücü Bld, transferde hareketli günler geçiriyor. Geçtiğimiz hafta Beylikdüzüspor'dan 25 yaşındaki Muhammet Taşdemir'i kadrosuna katan kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Balıkeskir ekibi, son olarak Belediye Derincespor'dan 34 yaşındaki sol bek İlker Cihan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İlker, 2008 yılında İstanbulspor'da başladığı uzun soluklu kariyerinde Büyükçekmece, Bayrampaşa, Nazilli Belediyespor, İnegölspor, Eyüpspor, Sultanbeyli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor formalarını da giydi.
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